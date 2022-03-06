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Ястремская уступила в финале Лиона
Матч получился практически равным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в финале хардового турнира во французском Лионе.
Соперницей 140-й ракетки мира по решающему поединку стала китаянка Шуай Чжан (№64). Поединок продолжался практически два часа и включил в себя три сета. Первая партия осталась за украинкой 6:3, но вторая уже была в пользу китаянки с тем же счётом. В решающем сете Чжан выиграла 6:4. Ястремская сделала больше эйсов (6 против 2), но на её счету больше двойных ошибок (3:2).
Напомним, что последний трофей украинка брала ещё в 2019 году, когда побеждала на турнирах в Страсбуре и Хуахине.
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