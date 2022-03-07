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Рейтинг WTA: Ястремская на 37 позиций улучшила свой результат, Свитолина продолжает регрессировать
В топ-100 три украинки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
WTA традиционно обновила теннисный рейтинг в женском одиночном разряде в начале недели.
Первая ракетка Украины, Элина Свитолина, потеряла ещё несколько позиций: теперь она занимает 18-ю строчку. Ангелина Калинина упустила одно место и замыкает топ-50. Третьей ракеткой Украины остаётся Марта Костюк, которая сохранила свою 54-ю позицию. Самый большой прогресс у Даяны Ястремской. Благодаря выходу в финал Лиона украинка улучшила свой результат на 37 позиций и теперь 103-я. Екатерина Байндль на 131 месте, а Дарья Снигур - на 138-м.
По-прежнему возглавляет рейтинг WTA Эшли Барти: у австралийки практически три тысячи рейтинговых очков преимущества над Барборой Крейчиковой из Чехии и и Ариной Сабаленко.
Ранее мы сообщали, что все свои премиальные за турнир в Лионе Даяна Ястремская
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