Рейтинг WTA: Ястремская на 37 позиций улучшила свой результат, Свитолина продолжает регрессировать

WTA традиционно обновила теннисный рейтинг в женском одиночном разряде в начале недели.

Первая ракетка Украины, Элина Свитолина, потеряла ещё несколько позиций: теперь она занимает 18-ю строчку. Ангелина Калинина упустила одно место и замыкает топ-50. Третьей ракеткой Украины остаётся Марта Костюк, которая сохранила свою 54-ю позицию. Самый большой прогресс у Даяны Ястремской. Благодаря выходу в финал Лиона украинка улучшила свой результат на 37 позиций и теперь 103-я. Екатерина Байндль на 131 месте, а Дарья Снигур - на 138-м.

По-прежнему возглавляет рейтинг WTA Эшли Барти: у австралийки практически три тысячи рейтинговых очков преимущества над Барборой Крейчиковой из Чехии и и Ариной Сабаленко.