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Рейтинг WTA: Ястремская на 37 позиций улучшила свой результат, Свитолина продолжает регрессировать

Теннис
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В топ-100 три украинки

Рейтинг WTA: Ястремская на 37 позиций улучшила свой результат, Свитолина продолжает регрессировать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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WTA традиционно обновила теннисный рейтинг в женском одиночном разряде в начале недели.

Первая ракетка Украины, Элина Свитолина, потеряла ещё несколько позиций: теперь она занимает 18-ю строчку. Ангелина Калинина упустила одно место и замыкает топ-50. Третьей ракеткой Украины остаётся Марта Костюк, которая сохранила свою 54-ю позицию. Самый большой прогресс у Даяны Ястремской. Благодаря выходу в финал Лиона украинка улучшила свой результат на 37 позиций и теперь 103-я. Екатерина Байндль на 131 месте, а Дарья Снигур - на 138-м.

По-прежнему возглавляет рейтинг WTA Эшли Барти: у австралийки практически три тысячи рейтинговых очков преимущества над Барборой Крейчиковой из Чехии и и Ариной Сабаленко.

Ранее мы сообщали, что все свои премиальные за турнир в Лионе Даяна Ястремская пожертвует Украине.

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В статье: Элина Свитолина Катерина Козлова Даяна Ястремская Ангелина Калинина Дарья Снигур
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