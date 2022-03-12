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Полет нормальный: Свитолина проиграла на старте Индиан-Уэллс
Стабильность, которая не радует
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №18) поиграла во втором круге турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). На старте соревнований она уступила 122-ой ракетке мира, британке Гарриет Дарт. Счет встречи 2-1 (2-6; 6-3; 6-3) в пользу триумфаторки поединка.
Статистика встречи (источник - flashscore.ru):
Это первая очная встреча для спортсменок. В матче 1/16 финала Дарт сыграет против эстонки Кайи Канепи (WTA №63).
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