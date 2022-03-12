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WTA. Киченок и сестры Ястремские проиграли в парном турнире

Теннис
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Обидное поражение украинок на старте турнира

WTA. Киченок и сестры Ястремские проиграли в парном турнире

Фото: InsideTheGames

UA-Футбол
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Индиан-Веллс (WTA), украинские теннисистки Даяна и Иванна Ястремские проиграли на старте парного турнира румынкам Ирине-Камелии Бегу и Монике Никулеску.

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко также проиграли стартовый матч Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс, из США и Австралии соответственно.

Крытые корты, хард.

Даяна Ястремская (Украина), Иванна Ястремская (Украина) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния), Моника Никулеску (Румыния)

1:6|1:6

Кэролайн Доулхайд (США), Сторм Сандерс (Австралия) – Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия)

6:1|4:6|10:7

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В статье: теннис Даяна Ястремская Людмила Киченок
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