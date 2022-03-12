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WTA. Киченок и сестры Ястремские проиграли в парном турнире
Обидное поражение украинок на старте турнира
Фото: InsideTheGames
Индиан-Веллс (WTA), украинские теннисистки Даяна и Иванна Ястремские проиграли на старте парного турнира румынкам Ирине-Камелии Бегу и Монике Никулеску.
Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко также проиграли стартовый матч Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс, из США и Австралии соответственно.
Крытые корты, хард.
Даяна Ястремская (Украина), Иванна Ястремская (Украина) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния), Моника Никулеску (Румыния)
1:6|1:6
Кэролайн Доулхайд (США), Сторм Сандерс (Австралия) – Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия)
6:1|4:6|10:7
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