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WTA. Украинка Костюк уступила на старте турнира
Обидное поражение теннисистки из топ-60 рейтинга
Фото: VOI
Индиан-Уэллс (WTA), на старте турнира украинская теннисистка Марта Костюк уступила бельгийке Элизе Мертенс. Ранее на турнире также уступила в своем матче другая теннисистка из Украины Элина Свитолина.
Крытые корты, хард.
Марта Костюк (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия)
2:6|1:6
Костюк является 54 ракеткой мира, Мертенс – 23 ракеткой мира.
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