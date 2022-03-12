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WTA. Украинка Костюк уступила на старте турнира

Теннис
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Обидное поражение теннисистки из топ-60 рейтинга

WTA. Украинка Костюк уступила на старте турнира

Фото: VOI

UA-Футбол
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Индиан-Уэллс (WTA), на старте турнира украинская теннисистка Марта Костюк уступила бельгийке Элизе Мертенс. Ранее на турнире также уступила в своем матче другая теннисистка из Украины Элина Свитолина.

Крытые корты, хард.

Марта Костюк (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия)

2:6|1:6

Костюк является 54 ракеткой мира, Мертенс – 23 ракеткой мира.

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В статье: теннис Марта Костюк
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