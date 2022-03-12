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WTA. Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте турнира
Сабаленка уступила 46 ракетке мира
Фото: NU.nl
Индиан-Уэллс (WTA), третья ракетка мира Арина Сабаленка сенсационно проиграла итальянской теннисистке Жасмин Паолини. Для Паолини это первая победа над соперницей из топ-10 рейтинга.
Крытые корты, хард.
Жасмин Паолини (Италия) – Арина Сабаленка (Беларусь)
2:6|6:3|6:3
Теперь Паолини сыграет против Виктории Голубич или Юлии Путинцевой.
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