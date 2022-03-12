WTA. Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте турнира

Индиан-Уэллс (WTA), третья ракетка мира Арина Сабаленка сенсационно проиграла итальянской теннисистке Жасмин Паолини. Для Паолини это первая победа над соперницей из топ-10 рейтинга.

Крытые корты, хард.

Жасмин Паолини (Италия) – Арина Сабаленка (Беларусь)

2:6|6:3|6:3

Теперь Паолини сыграет против Виктории Голубич или Юлии Путинцевой.