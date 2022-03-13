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ITF. Украинец Крутых проиграл в финале турнира

Теннис
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Однако в парном турнире он победил

ITF. Украинец Крутых проиграл в финале турнира

Фото: ukrgate.com

UA-Футбол
Новина українською

Анталья (ITF), украинский теннисист Алексей Крутых проиграл в финале турнира боснийцу Нерману Фатичу. Вчера он также участвовал в финале парного турнира и победил.

Открытые корты, грунт.

Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) – Алексей Крутых (Украина)

7:6|6:4

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В статье: теннис Алексей Крутых
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