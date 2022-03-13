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ITF. Украинец Крутых проиграл в финале турнира
Однако в парном турнире он победил
Фото: ukrgate.com
Анталья (ITF), украинский теннисист Алексей Крутых проиграл в финале турнира боснийцу Нерману Фатичу. Вчера он также участвовал в финале парного турнира и победил.
Открытые корты, грунт.
Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) – Алексей Крутых (Украина)
7:6|6:4
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