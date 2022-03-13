Стаховский: Не уверен, что вернусь

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что его дети не знают о том, что он вступил в ряды теробороны Киева.

"Жена пыталась остановить меня. Детям я ничего не объяснил, не было достаточно храбрости сказать им правду, ведь я даже не уверен, что вернусь. Если бы не вернулся в Украину, то жалел бы об этом".

"В теробороне я патрулирую 2 часа, потом имею время отдыха. Между патрулированием мы ездим по городам и помогаем людям. Россияне постоянно бомбят Киев в разных местах", - написал Стаховский в "Инстаграме".

Напомним, что в Мариуполе от нескончаемых обстрелов и авианалетов российских оккупантов уже погибли по меньшей мере 2187 человек.