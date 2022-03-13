Надаль: Мне очень повезло в матче с Себастьяном Корду

Чемпион турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу на старте турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Надаль обыграл американца Себастьяна Корду.

"Даже не знаю, как я выиграл этот матч. Мне очень повезло, и, вероятно, я сыграл один из худших матчей в этом сезоне. Нужно отдать должное Себастьяну, который играл очень агрессивно. Было непросто контролировать его удары. Я плохо подавал, и он в ответ давил на меня. Мой форхенд вообще не доставлял ему никаких проблем, но мне всё же удалось выиграть", — сказал Надаль в интервью на корте.