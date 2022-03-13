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Надаль: Мне очень повезло в матче с Себастьяном Корду
Рафаэлю эта победа далась тяжело
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу на старте турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Надаль обыграл американца Себастьяна Корду.
"Даже не знаю, как я выиграл этот матч. Мне очень повезло, и, вероятно, я сыграл один из худших матчей в этом сезоне. Нужно отдать должное Себастьяну, который играл очень агрессивно. Было непросто контролировать его удары. Я плохо подавал, и он в ответ давил на меня. Мой форхенд вообще не доставлял ему никаких проблем, но мне всё же удалось выиграть", — сказал Надаль в интервью на корте.
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