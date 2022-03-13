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Петра Квитова сыграла с сине-желтой лентой на турнире в Индиан-Уэллсе
Теннисистка осуждает действия россии
sportztimes
Петра Квитова пробилась в третий раунд турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе.
Во втором раунде с белоруской Александрой Саснович (6:7 (4), 6:4, 6:4) чешка играла с сине-желтой лентой. Таким образом она поддержала Украину. Играю здесь с украинским народом в моем сердце и мыслях.
Playing here with the Ukrainian people in my heart and mind ????????❤️ #tennisplaysforpeace @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/h605cI05d2— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) March 12, 2022
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