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Петра Квитова сыграла с сине-желтой лентой на турнире в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Теннисистка осуждает действия россии

Петра Квитова сыграла с сине-желтой лентой на турнире в Индиан-Уэллсе

sportztimes

Новина українською

Петра Квитова пробилась в третий раунд турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе.

Во втором раунде с белоруской Александрой Саснович (6:7 (4), 6:4, 6:4) чешка играла с сине-желтой лентой. Таким образом она поддержала Украину. Играю здесь с украинским народом в моем сердце и мыслях.

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В статье: Петра Квитова
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