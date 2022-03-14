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Энди Маррей: Я сыграл неудачно в решающие моменты в решающем матче в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Теннисист подвел итоги

Энди Маррей: Я сыграл неудачно в решающие моменты в решающем матче в Индиан-Уэллсе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шотландский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) казахстанцу Александру Бублику со счётом 6:7 (7:9), 3:6.

"У обоих из нас были шансы на тай-брейке, но в первом я не использовал шансы, которые создал. Соперник отлично подавал, но у меня были шансы в матче с игроком такого стиля. Я сыграл неудачно в решающие моменты", — цитирует Маррея Tennis 365.

Теперь шотландец пропустит сезон турниров на грунте, чтобы подготовиться к соревнованиям на траве, включая Уимблдон.

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В статье: Энди Маррей
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