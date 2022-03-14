Энди Маррей: Я сыграл неудачно в решающие моменты в решающем матче в Индиан-Уэллсе

Шотландский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) казахстанцу Александру Бублику со счётом 6:7 (7:9), 3:6.

"У обоих из нас были шансы на тай-брейке, но в первом я не использовал шансы, которые создал. Соперник отлично подавал, но у меня были шансы в матче с игроком такого стиля. Я сыграл неудачно в решающие моменты", — цитирует Маррея Tennis 365.

Теперь шотландец пропустит сезон турниров на грунте, чтобы подготовиться к соревнованиям на траве, включая Уимблдон.