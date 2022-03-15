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Надаль рассказал, почему решил пропустить турнир в Майами

Теннис
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Спортсмен хочет отдохнуть

Надаль рассказал, почему решил пропустить турнир в Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль рассказал, почему решил пропустить турнир в Майами (США).

"Последние пару сезонов я не играл в Майами. Мне почти 36. В начале сезона я сыграл намного больше, чем ожидал. Для моего тела нежелательны быстрые переходы с одного покрытия на другое — с грунта на хард или с харда на грунт. Если я сыграю в Майами, у меня не будет времени ни на отдых, ни на подготовку к переходу на песчаные корты", — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

В настоящее время Рафаэль Надаль выступает на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Он уже вышел в четвёртый круг. На счету Надаля 17 побед в 17 матчах в сезоне-2022.

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В статье: Рафаэль Надаль
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