Медведева не допустят до участия в Уимблдоне

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон рассказал, что российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на Уимблдоне.

"Мы говорим об этом с представителями различных видов спорта, говорим о том, какой должна быть реакция. Абсолютно никто не должен выступать под флагом России. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого.

Было бы мне комфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом России? Нет", — приводит его слова Inews.co.uk.

По словам министра, многие страны договорились не допускать россиян к участию в спортивных соревнованиях.