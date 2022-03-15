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Медведева не допустят до участия в Уимблдоне
Цивилизованные страны не хотят видеть россиян на своих турнирах
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон рассказал, что российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на Уимблдоне.
"Мы говорим об этом с представителями различных видов спорта, говорим о том, какой должна быть реакция. Абсолютно никто не должен выступать под флагом России. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого.
Было бы мне комфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом России? Нет", — приводит его слова Inews.co.uk.
По словам министра, многие страны договорились не допускать россиян к участию в спортивных соревнованиях.
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