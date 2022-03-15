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Монфис: Нелегко было видеть, как моя жена пару недель назад плакала каждую ночь

Теннис
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Теннисист шокирован происходящим

Монфис: Нелегко было видеть, как моя жена пару недель назад плакала каждую ночь

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, как реагирует на войну в Украине его супруга Элина Свитолина.

"Сейчас у моих родственников, моей второй семьи, идет борьба. Нелегко было видеть, как моя жена пару недель назад плакала каждую ночь. Это было тяжело, это было очень тяжело. Конечно, я был и остаюсь рядом с ней, с семьей каждый день. До сих пор многие родственники все еще остаются в Украине. Мне сложно это все описать... Я сам внутри происходящего… Это просто какое-то сумасшествие, если начинаешь об этом задумываться.

Но мы пытаемся справиться с этим как можно лучше. И, безусловно, со своей стороны я стараюсь быть тем плечом, на которое Элина и вся моя вторая семья могут опереться. Я делаю для них все, чтобы они были счастливы и в безопасности. Я делаю все, что сейчас в моих силах", – сказал Монфис.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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Источник:
БТУ

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