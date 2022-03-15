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Циципас: Я действительно надеюсь, что в состоянии хорошо выступать на крупных турнирах

Теннис
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Теннисист прокомментировал вылет с турнира в Индиан-Уэллсе

Циципас: Я действительно надеюсь, что в состоянии хорошо выступать на крупных турнирах

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался после сенсационного поражения от американца Дженсона Бруксби в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Циципас проиграл матч со счётом 6:1, 3:6, 2:6.

"Откровенно говоря, я не сильно расстроился. Моя рука в порядке. Я рад, что был на корте и играл. Рад, что могу соревноваться.

Я мотивирован и хочу добиться многого в этом сезоне. Посмотрим, что из этого получится, чего я смогу достичь. Я действительно надеюсь, что в состоянии хорошо выступать на крупных турнирах. Не вижу никаких негативных моментов", — приводит слова Циципаса Reuters.

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В статье: Стефанос Циципас
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