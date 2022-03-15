Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В четвёртом круге Халеп (24) обыграла Сорану Кырстю (26).

Симона Халеп - Сорана Кырстя 6:1, 6:4

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Халеп ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Кырсти — одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За право выйти в полуфинал соревнований Халеп скорее всего сыграет с Петрой Мартич (Хорватия).