Россиян не допустят на Ролан Гаррос

Директор "Ролан Гаррос", двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" француженка Амели Моресмо высказалась об участии российских и белорусских теннисистов в грядущем турнире на фоне военной спецоперации в Украине.

Чиновница заявила, что в оргкомитете "Ролан Гаррос" будут придерживаться решения теннисных руководящих органов (ITF, WTA и ATP) о допуске игроков из россии и беларуси на турниры в нейтральном статусе.

"Мы придерживаемся именно этой линии", — приводит слова Моресмо AP.

Напомним, что Открытый чемпионат Франции 2022 года пройдёт с 22 мая по 5 июня.