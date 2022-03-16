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Россиян не допустят на Ролан Гаррос
Похоже, что российским теннисистам пора менять вид деятельности
Директор "Ролан Гаррос", двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" француженка Амели Моресмо высказалась об участии российских и белорусских теннисистов в грядущем турнире на фоне военной спецоперации в Украине.
Чиновница заявила, что в оргкомитете "Ролан Гаррос" будут придерживаться решения теннисных руководящих органов (ITF, WTA и ATP) о допуске игроков из россии и беларуси на турниры в нейтральном статусе.
"Мы придерживаемся именно этой линии", — приводит слова Моресмо AP.
Напомним, что Открытый чемпионат Франции 2022 года пройдёт с 22 мая по 5 июня.
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