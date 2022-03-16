УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маттео Берреттини покидает турнир в Индиан-Уэллсе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маттео Берреттини покидает турнир в Индиан-Уэллсе

Теннис
(1 голосов)

Он уступил сербскому теннисисту

Маттео Берреттини покидает турнир в Индиан-Уэллсе

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

В матче четвёртого круга финалист Уимблдона-2021 Берреттини (6) уступил представителю Сербии Миомиру Кецмановичу.

Маттео Берреттини - Миомир Кецманович 3:6, 7:6 (7:5), 4:6

Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Берреттини 14 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1 созданного. На счету Кецмановича — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Кецманович сразится с американцем Тейлором Фритцем (20).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маттео Берреттини
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...