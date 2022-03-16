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Маттео Берреттини покидает турнир в Индиан-Уэллсе
Он уступил сербскому теннисисту
фото - flashscore.com.ua
Шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).
В матче четвёртого круга финалист Уимблдона-2021 Берреттини (6) уступил представителю Сербии Миомиру Кецмановичу.
Маттео Берреттини - Миомир Кецманович 3:6, 7:6 (7:5), 4:6
Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Берреттини 14 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1 созданного. На счету Кецмановича — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале Кецманович сразится с американцем Тейлором Фритцем (20).
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