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Ник Кирьос повздорил с журналистом после поражения от Надаля

Теннис
(2 голосов)

Теннисист сам не свой

Ник Кирьос повздорил с журналистом после поражения от Надаля

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос обменялся несколькими репликами с одним из журналистов на пресс-конференции, после того как потерпел поражение от 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Кирьос: Ты раньше играл с Надалем?

Журналист: Нет, конечно, нет.

Кирьос: Так почему, почему ты задаешь мне вопросы о нем?

Журналист: Мне было интересно, смог бы ты…

Кирьос: Нет, ты намекнул, что сегодня я был психически неуравновешенным. Вот что ты имел в виду.

Журналист: Не расслабляться мысленно…

Кирьос: Как ты можешь об этом знать?

Журналист: Я не знаю, потому и спрашиваю.

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В статье: Ник Кирьос
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