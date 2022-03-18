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Ник Кирьос повздорил с журналистом после поражения от Надаля
Теннисист сам не свой
Австралийский теннисист Ник Кирьос обменялся несколькими репликами с одним из журналистов на пресс-конференции, после того как потерпел поражение от 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Кирьос: Ты раньше играл с Надалем?
Журналист: Нет, конечно, нет.
Кирьос: Так почему, почему ты задаешь мне вопросы о нем?
Журналист: Мне было интересно, смог бы ты…
Кирьос: Нет, ты намекнул, что сегодня я был психически неуравновешенным. Вот что ты имел в виду.
Журналист: Не расслабляться мысленно…
Кирьос: Как ты можешь об этом знать?
Журналист: Я не знаю, потому и спрашиваю.
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