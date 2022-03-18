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Надаль повторил рекорд Роджера Федерера

Теннис
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Испанец сравнялся по количеству побед на открытых кортах

Надаль повторил рекорд Роджера Федерера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанец Рафаэль Надаль повторил историческое достижение 20-кратного победителя ТБШ швейцарца Роджера Федерера. Надаль одержал победу над Ником Кирьосом в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США), и теперь у него 953 победы на открытых кортах.

Третьим по этому показателю идёт другой 20-кратный чемпион ТБШ, экс первая ракетка мира, серб Новак Джокович. На его счету 824 победы.

Лидеры по количеству побед на открытых кортах (ATP)

1. Роджер Федерер (Швейцария) — 953 победы.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 953.

3. Новак Джокович (Сербия) — 824.

4. Гильермо Вилас (Аргентина) — 814.

5. Джимми Коннорс (США) — 787.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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