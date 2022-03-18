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Надаль повторил рекорд Роджера Федерера
Испанец сравнялся по количеству побед на открытых кортах
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанец Рафаэль Надаль повторил историческое достижение 20-кратного победителя ТБШ швейцарца Роджера Федерера. Надаль одержал победу над Ником Кирьосом в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США), и теперь у него 953 победы на открытых кортах.
Третьим по этому показателю идёт другой 20-кратный чемпион ТБШ, экс первая ракетка мира, серб Новак Джокович. На его счету 824 победы.
Лидеры по количеству побед на открытых кортах (ATP)
1. Роджер Федерер (Швейцария) — 953 победы.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 953.
3. Новак Джокович (Сербия) — 824.
4. Гильермо Вилас (Аргентина) — 814.
5. Джимми Коннорс (США) — 787.
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