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Свёнтек и Саккари – финалистки Индиан-Уэллс 2022

Теннис
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Они будут бороться за титул

Свёнтек и Саккари – финалистки Индиан-Уэллс 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В американском Индиан-Уэллсе определились финалистки женского теннисного турнира BNP Paribas Open.

В первом полуфинальном матче польская спортсменка Ига Свентек (WTA №4) одолела представительницу Румынии Симону Халеп (WTA №26). Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 2 подачи на вылет, 5 из 10 использованных брейков, 8 выигранных очков подряд и 3 двойные ошибки.

В финальном поединке Свентек сыграет против греческой теннисистки Марии Сакари (WTA №6), которая в своем полуфинале одолела испанку Паулу Бадосу (WTA №7). Счет матча 2-1 (6-2; 4-6; 6-1). В активе победительницы встречи 3 эйса, 7 из 11 использованных брейков, 7 выигранных очков подряд и 3 двойные ошибки.

Финальная встреча состоится завтра, 20 марта, ориентировочное начало – в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Мария Саккари Ига Свёнтек
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