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ITF. Украинец Крутых вышел во второй финал турнира подряд

Теннис
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Также до полуфинала добрался еще один украинец

ITF. Украинец Крутых вышел во второй финал турнира подряд

фото - btu.org.ua

UA-Футбол
Новина українською

Анталья (ITF), украинский теннисист Алексей Крутых вышел во второй финал турнира подряд, обыграв тунисца Моэза Эшаргуи. Также до полуфинала турнира добрался другой украинец – Вячеслав Белинский, однако он проиграл британцу Билли Харрису.

Открытые корты, грунт.

Алексей Крутых (Украина) – Моэз Эшаргуи (Тунис)

7:6|7:5

Билли Харрис (Великобритания) – Вячеслав Белинский (Украина)

6:4|3:6|6:1

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В статье: теннис Вячеслав Белинский Алексей Крутых
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