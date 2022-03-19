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ITF. Украинец Крутых вышел во второй финал турнира подряд
Также до полуфинала добрался еще один украинец
фото - btu.org.ua
Анталья (ITF), украинский теннисист Алексей Крутых вышел во второй финал турнира подряд, обыграв тунисца Моэза Эшаргуи. Также до полуфинала турнира добрался другой украинец – Вячеслав Белинский, однако он проиграл британцу Билли Харрису.
Открытые корты, грунт.
Алексей Крутых (Украина) – Моэз Эшаргуи (Тунис)
7:6|7:5
Билли Харрис (Великобритания) – Вячеслав Белинский (Украина)
6:4|3:6|6:1
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