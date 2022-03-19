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Федерер показал первые тренировки

Теннис
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Теннисист восстановился после операции

Федерер показал первые тренировки

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер показал первые тренировки с ракеткой после третьей операции на колене.

В начале марта Федерер сообщил, что восстановился после двух месяцев передвижения на костылях. Хорошие результаты МРТ вселили в него оптимизм, и он планирует вернуться на корт в конце лета или начале осени.

Также Федерер подтвердил, что примет участие в выставочном командном турнире Кубок Лэйвера.

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В статье: Роджер Федерер
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