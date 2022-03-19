Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер показал первые тренировки с ракеткой после третьей операции на колене.

В начале марта Федерер сообщил, что восстановился после двух месяцев передвижения на костылях. Хорошие результаты МРТ вселили в него оптимизм, и он планирует вернуться на корт в конце лета или начале осени.

Также Федерер подтвердил, что примет участие в выставочном командном турнире Кубок Лэйвера.