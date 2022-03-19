Часть доходов от продажи билетов на матч США – Украина пойдет на помощь Украине

Теннисная ассоциация США объявила, что пожертвует 10% доходов от продажи билетов, а местные спонсоры сделают дополнительные пожертвования.

Исполнительный директор USTA Стейси Алластер заявила, что матч Кубка Билли Джин Кинг между США и Украиной будет использован для помощи и поддержки народа Украины.

Поединок США – Украина пройдет 15-16 апреля в городе Эшвилл на хардвых кортах Harrah's Cherokee Center. Вчера сборные Украины и США опубликовали свои заявки на эту встречу.