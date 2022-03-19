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Ник Кирьос: Все, кто думает, что я приношу вред для тенниса, просто идиоты

Теннис
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Теннисист снова жестко высказался

Ник Кирьос: Все, кто думает, что я приношу вред для тенниса, просто идиоты

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о критике в свой адрес.

"У меня есть ощущение, что я помогаю этому виду спорта, привлекаю к нему больше внимания, все, кто думает, что я вреден для него, просто идиоты. Они, очевидно, понятия не имеют об этом виде спорта.

Люди вдруг стали думать, что они важные. Нет, чувак, ты не важный. У тебя есть небольшой аккаунт в социальных сетях, откуда ты пишешь людям. Распространяешь негатив. Мне это не нравится, сейчас заметно, как это влияет на людей. Это можно увидеть на примере Рассела Уэстбрука. Это правда влияет на людей. Это влияет на Наоми Осаку. Это влияло на меня в течение последних лет, естественно, это нехорошо", — приводит слова Кирьоса пресс-служба "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США).

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В статье: Ник Кирьос
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