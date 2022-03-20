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Надаль вышел в финал турнира в Индиан-Уэллс
Рафу не остановить
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль, вышел в финал турнира в Индиан-Уэллс (США). В матче 1/2 финала он победил своего соотечественника Карлоса Алькараса Гарфию (АТР №19).
Счет встречи 2-1 (6-4; 4-6; 6-3) в пользу триумфатора, в активе которого 2 эйса, 6 из 21 использованных брейков, 7 выигранных очков подряд и 4 двойные ошибки.
Надаль уже второй раз обыграл Карлоса Алькараса в их втором очном поединке. Встреча длилась 3 часа 12 минут.
Рафаэль Надаль выиграл уже 20-й матч подряд и в пятый раз вышел в финал Мастерса в Индиан-Уэллс (впервые с 2013 года). Всего для испанского теннисиста это будет 53-й финал на турнирах ATP1000 – это второй результат в истории (лидирует Новак Джокович, у которого 54 финала). Уже в понедельник Надаль станет третьей ракеткой мира.
В решающем матче за главный титул он сыграет против американца Тейлора Фрица.
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