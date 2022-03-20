ITF. Украинец Крутых выиграл в финале турнира в Анталье

Анталья (ITF), украинский теннисист Алексей Крутых победил в финале турнира британца Билли Харриса. Для Алексея это второй одиночный титул ITF в карьере. На прошлой неделе он проиграл в финале такого же турнира боснийцу Нерману Фатичу.

Алексей Крутых (Украина) – Билли Харрис (Великобритания)

6:4|4:6|6:2

Призовой фонд этого турнира составил $25 000.