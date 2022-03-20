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ITF. Украинец Крутых выиграл в финале турнира в Анталье

Теннис
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Второй титул ITF в карьере

ITF. Украинец Крутых выиграл в финале турнира в Анталье

Фото: YouTube ФТУ

UA-Футбол
Новина українською

Анталья (ITF), украинский теннисист Алексей Крутых победил в финале турнира британца Билли Харриса. Для Алексея это второй одиночный титул ITF в карьере. На прошлой неделе он проиграл в финале такого же турнира боснийцу Нерману Фатичу.

Алексей Крутых (Украина) – Билли Харрис (Великобритания)

6:4|4:6|6:2

Призовой фонд этого турнира составил $25 000.

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В статье: теннис Алексей Крутых
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