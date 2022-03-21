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Катарина Завацкая уступила на старте турнира в Майами
Украинка не смогла пробиться в следующий раунд
Украинская теннисистка Катарина Завацкая уступила в стартовом матче на турнире WTA 1000 В Майами.
Катарина впервые после сентября прошлого года вышла на корт и уступила канадке Ребекке Марино, которая получила 24-й номер посева.
Майами. Полуфинал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 3:6, 2:6
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