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Катарина Завацкая уступила на старте турнира в Майами

Теннис
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Украинка не смогла пробиться в следующий раунд

Катарина Завацкая уступила на старте турнира в Майами

Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая уступила в стартовом матче на турнире WTA 1000 В Майами.

Катарина впервые после сентября прошлого года вышла на корт и уступила канадке Ребекке Марино, которая получила 24-й номер посева.

Майами. Полуфинал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 3:6, 2:6

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В статье: Катарина Завацкая
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