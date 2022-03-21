Радукану подписала спонсорский контракт с Porsche

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану заключила спонсорский контракт с немецким производителем автомобилей Porsche.

"Счастлива стать частью семьи Porsche. Для меня важно сотрудничать с партнёрами и брендами, которые мне действительно интересны и с которыми я себя ассоциирую", — сказала Радукану в проморолике.

Отметим, это восьмой крупный контракт Радукану после победы на турнире "Большого шлема".