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Радукану подписала спонсорский контракт с Porsche
Для теннисистки это не первое спонсорское соглашение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану заключила спонсорский контракт с немецким производителем автомобилей Porsche.
"Счастлива стать частью семьи Porsche. Для меня важно сотрудничать с партнёрами и брендами, которые мне действительно интересны и с которыми я себя ассоциирую", — сказала Радукану в проморолике.
Отметим, это восьмой крупный контракт Радукану после победы на турнире "Большого шлема".
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