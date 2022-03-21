Стаховский: У россиян нет столько патронов-воинов, чтобы нашу нацию покорить

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, что его больше всего удивило в войне с россией:

— Скажи, а в контексте реагирования на войну кто из коллег-спортсменов тебя удивил в хорошем смысле этого слова? И от кого ты, напротив, ожидал большего?

"Если честно, меня максимально удивил ВЕСЬ украинский народ, который сразу стал действовать. Первое удивление было, когда я заезжал в Киев. К тому же три дня был в Интернете, телефоне и неизвестности, ведь когда началась война, был в Дубае. И когда заезжал в Украину, всей картины не знал: где Россия, насколько они продвинулись? А по телевидению, в Интернете картина была такова: полномасштабная война, но не знаешь где они есть, а где их нет.

И вот сначала доехали до первого блокпоста – а там уже и второй, и в каждом селе блокпосты, стоят люди с охотничьими ружьями… И когда видишь эту непосредственную готовность людей защищаться – конечно, настроение поднимается! Потому что понимаешь: эту нацию не одолеть".

— Крылья вырастают, верно?

– Ну, да. Просто, чтобы эту украинскую нацию одолеть, надо всех умертвить. А это очень много людей, и у россиян нет столько не только патронов-воинов, чтобы эту нацию покорить.