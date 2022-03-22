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Надаль пропустит около месяца из-за травмы

Теннис
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Печальные новости

Надаль пропустит около месяца из-за травмы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль получил травму в финале соревнований в Индиан-Уэллсе.

После матча он прошел обследование, результаты которого показали, что у Рафы трещина ребра, травма была получена в полуфинальной встрече против Карлоса Алькараса.

По прогнозам медиков, восстановление займет от 4 до 6 недель. Таким образом, Надаль совершенно точно пропустит Мастерс в Монте Карло и турнир ATP 500 в Барселоне.

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В статье: Рафаэль Надаль
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