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Надаль пропустит около месяца из-за травмы
Печальные новости
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль получил травму в финале соревнований в Индиан-Уэллсе.
После матча он прошел обследование, результаты которого показали, что у Рафы трещина ребра, травма была получена в полуфинальной встрече против Карлоса Алькараса.
По прогнозам медиков, восстановление займет от 4 до 6 недель. Таким образом, Надаль совершенно точно пропустит Мастерс в Монте Карло и турнир ATP 500 в Барселоне.
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