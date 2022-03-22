Надаль пропустит около месяца из-за травмы

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль получил травму в финале соревнований в Индиан-Уэллсе.

После матча он прошел обследование, результаты которого показали, что у Рафы трещина ребра, травма была получена в полуфинальной встрече против Карлоса Алькараса.

По прогнозам медиков, восстановление займет от 4 до 6 недель. Таким образом, Надаль совершенно точно пропустит Мастерс в Монте Карло и турнир ATP 500 в Барселоне.