Эжени Бушар получила уайлд-кард на турнир в Инсбруке

Финалистка Уимблдона Эжени Бушар получила уайлд-кард для участия в турнире WTA, он состоится с 11 по 17 апреля 2022 года в Иннисбруке (США).

Бушар, семь раз выходившая в финалы турниров WTA, выйдет на корт в официальном матче впервые с прошлого сезона, когда она перенесла операцию на плече.

Чемпионат US PRO на грунтовых кортах перенесён в Иннисбрук и будет проведён в этом городе впервые с 2019 года.