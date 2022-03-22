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Эжени Бушар получила уайлд-кард на турнир в Инсбруке

Теннис
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Теннисистка поборется за титул

Эжени Бушар получила уайлд-кард на турнир в Инсбруке

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Финалистка Уимблдона Эжени Бушар получила уайлд-кард для участия в турнире WTA, он состоится с 11 по 17 апреля 2022 года в Иннисбруке (США).

Бушар, семь раз выходившая в финалы турниров WTA, выйдет на корт в официальном матче впервые с прошлого сезона, когда она перенесла операцию на плече.

Чемпионат US PRO на грунтовых кортах перенесён в Иннисбрук и будет проведён в этом городе впервые с 2019 года.

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В статье: Уимблдон (Лондон) Эжени Бушар
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