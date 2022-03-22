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Марта Костюк в трехсетовом матче вышла во второй круг турнира в Майами
Украинка сумела переломить ход игры в свою пользу
Фото: VOI
Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась во второй круг на турнире WTA1000 в США.
Miami Open - WTA1000
Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 4:6, 6:2, 6:1
Матч продолжался около двух часов. Украинка проиграла три гейма на своей подаче и сделала шесть брейков. Марта выиграла третий матч в основной сетке турнира WTA1000 и впервые сделала это на кортах турнира в Индиан-Уэллс.
Во втором круг Miami Open Костюк впервые сыграет против швейцарской теннисистки Белиндой Бенчич, которая посеяна на турнире под 22-м номером.
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