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Марта Костюк в трехсетовом матче вышла во второй круг турнира в Майами

Теннис
(2 голосов)

Украинка сумела переломить ход игры в свою пользу

Марта Костюк в трехсетовом матче вышла во второй круг турнира в Майами

Фото: VOI

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась во второй круг на турнире WTA1000 в США.

Miami Open - WTA1000

Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 4:6, 6:2, 6:1

Матч продолжался около двух часов. Украинка проиграла три гейма на своей подаче и сделала шесть брейков. Марта выиграла третий матч в основной сетке турнира WTA1000 и впервые сделала это на кортах турнира в Индиан-Уэллс.

Во втором круг Miami Open Костюк впервые сыграет против швейцарской теннисистки Белиндой Бенчич, которая посеяна на турнире под 22-м номером.

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В статье: Марта Костюк
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