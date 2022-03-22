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Георгий Кравченко выбыл на старте соревнований

Теннис
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Украинец не смог пробиться в следующий раунд

Георгий Кравченко выбыл на старте соревнований

Новина українською

Украинский теннисист Георгий Кравченко не сумел выйти во второй круг "челленджера" в Швейцарии.

Биль, Швейцария. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина, Q) - Тим ван Рийтховен (Нидерланды, 8) 6:7(5), 5:7

Георгий Кравченко в первом матче в основной сетке турнира "челленджер" в этом сезоне боролся с восьмой ракеткой турнира. Матч продлился 1 час 42 минуты.

Нидерландец сумел сделать один брейк, а Кравченко не реализовал ни одного из трех заработанных брейк-поинтов. Напомним, что Георгий попал в основную сетку, выиграв два матча в квалификации.

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В статье: Георгий Кравченко
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