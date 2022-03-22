Георгий Кравченко выбыл на старте соревнований

Украинский теннисист Георгий Кравченко не сумел выйти во второй круг "челленджера" в Швейцарии.

Биль, Швейцария. Первый круг

Георгий Кравченко (Украина, Q) - Тим ван Рийтховен (Нидерланды, 8) 6:7(5), 5:7

Георгий Кравченко в первом матче в основной сетке турнира "челленджер" в этом сезоне боролся с восьмой ракеткой турнира. Матч продлился 1 час 42 минуты.

Нидерландец сумел сделать один брейк, а Кравченко не реализовал ни одного из трех заработанных брейк-поинтов. Напомним, что Георгий попал в основную сетку, выиграв два матча в квалификации.