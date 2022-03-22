Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Георгий Кравченко выбыл на старте соревнований
Украинец не смог пробиться в следующий раунд
Украинский теннисист Георгий Кравченко не сумел выйти во второй круг "челленджера" в Швейцарии.
Биль, Швейцария. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина, Q) - Тим ван Рийтховен (Нидерланды, 8) 6:7(5), 5:7
Георгий Кравченко в первом матче в основной сетке турнира "челленджер" в этом сезоне боролся с восьмой ракеткой турнира. Матч продлился 1 час 42 минуты.
Нидерландец сумел сделать один брейк, а Кравченко не реализовал ни одного из трех заработанных брейк-поинтов. Напомним, что Георгий попал в основную сетку, выиграв два матча в квалификации.
Популярное сейчас
- "Каждый второй дом разрушен". Полиция показала, как сейчас выглядит освобождённый Макаров
- Большие потери. Министр обороны орков отстранил от исполнения обязанностей генерал-лейтенанта
- В США предложили 50 тысяч долларов за голову певички Чичериной, которая сняла флаг Украины в Энергодаре
- "Мы убиты горем". Роджер Федерер переведет большую сумму для поддержки украинских детей
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО