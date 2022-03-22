Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская назвала причину, из-за которой не смогла продолжить матч на турнире в Майами
У теннисистки проблемы со здоровьем
Фото: InsideTheGames
Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, почему не доиграла матч на турнире WTA 1000 в Майами.
"Я была вынуждена отказаться от участия в матче из-за желудочной инфекции. Я борюсь с ней несколько дней и не могла показать свой лучший теннис. Спасибо за вашу непреклонную поддержку! До встречи на корте!", – написала Ястремская в инстаграме.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Под Николаевом страшнее, чем в Чечне". Россияне с авиации снова скинули бомбы свои позиции
- Арестович дал свой прогноз, сколько еще будут продолжаться активные боевые действия
- Глава Киевской областной военной администрации: Буча и Гостомель – под оккупацией
- Надаль вышел в финал турнира в Индиан-Уэллс
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...