Ястремская назвала причину, из-за которой не смогла продолжить матч на турнире в Майами

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, почему не доиграла матч на турнире WTA 1000 в Майами.

"Я была вынуждена отказаться от участия в матче из-за желудочной инфекции. Я борюсь с ней несколько дней и не могла показать свой лучший теннис. Спасибо за вашу непреклонную поддержку! До встречи на корте!", – написала Ястремская в инстаграме.