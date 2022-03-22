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Ястремская назвала причину, из-за которой не смогла продолжить матч на турнире в Майами

Теннис
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У теннисистки проблемы со здоровьем

Ястремская назвала причину, из-за которой не смогла продолжить матч на турнире в Майами

Фото: InsideTheGames

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, почему не доиграла матч на турнире WTA 1000 в Майами.

"Я была вынуждена отказаться от участия в матче из-за желудочной инфекции. Я борюсь с ней несколько дней и не могла показать свой лучший теннис. Спасибо за вашу непреклонную поддержку! До встречи на корте!", – написала Ястремская в инстаграме.

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В статье: Даяна Ястремская
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