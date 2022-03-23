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Первая ракетка мира Эшли Барти завершает карьеру

Теннис
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Теннисистка уходит из спорта в статусе первого места рейтинга WTA

Первая ракетка мира Эшли Барти завершает карьеру

Фото: twitter.com/ashbarty

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Первое место рейтинга WTA Эшли Барти сенсационно объявила о завершении карьеры в интервью бывшей теннисистке Кейси Деллаква. В свои 25 лет она выгорала эмоционально, что сделало невозможным дальнейшее получение удовольствия от игры.

"У меня нет больше физического драйва, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросить себе вызов на самом высоком уровне. Я истощена. Я прекрасно знаю, сколько нужно работать, чтобы добиться от себя максимума. Физически мне больше нечего дать. Я отдала этому прекрасному спорту все, что у меня есть и очень этим довольна. Я очень благодарна теннису за все, что он дал. Он воплотил все мои мечты. Но я знаю, что пора отойти, гнаться за другими мечтами" , – сказала Барти.

В свои 25 лет она находилась на первом месте рейтинга WTA в течении 114 недель, одержала 305 побед, завоевала 15 титулов в одиночном разряде и 12 в парном.

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В статье: Эшли Барти
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