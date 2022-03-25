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Даяна Ястремская заменит Марту Костюк в матче Кубка Федерации

Теннис
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Марта сама отказалась от участия

Даяна Ястремская заменит Марту Костюк в матче Кубка Федерации

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Федерация тенниса Украины пишет, что третья ракетка Украины не сможет принять участие в матче Кубка Федерации против США.

"Федерация тенниса сообщает, что Марта Костюк отказалась от участия в матче Кубка Билли Джин Кинг против Соединенных Штатов Америки. За сборную выступит Даяна Ястремская, которая в очень короткий период смогла изменить свои планы и согласилась выступить за сборную в этих условиях. Мы очень благодарны Даяне и ее семье за невероятную гражданскую позицию и всю гуманитарную работу, проводимую ее фондом "Действие" для одесситов!" - говорится в заявлении ФТУ.

Напомним, что матч сборных Украины и США состоится 15-16 апреля в в Эшвиле.

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В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская
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