Даяна Ястремская заменит Марту Костюк в матче Кубка Федерации

Федерация тенниса Украины пишет, что третья ракетка Украины не сможет принять участие в матче Кубка Федерации против США.

"Федерация тенниса сообщает, что Марта Костюк отказалась от участия в матче Кубка Билли Джин Кинг против Соединенных Штатов Америки. За сборную выступит Даяна Ястремская, которая в очень короткий период смогла изменить свои планы и согласилась выступить за сборную в этих условиях. Мы очень благодарны Даяне и ее семье за невероятную гражданскую позицию и всю гуманитарную работу, проводимую ее фондом "Действие" для одесситов!" - говорится в заявлении ФТУ.

Напомним, что матч сборных Украины и США состоится 15-16 апреля в в Эшвиле.