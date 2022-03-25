Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даяна Ястремская заменит Марту Костюк в матче Кубка Федерации
Марта сама отказалась от участия
фото - flashscore.com.ua
Федерация тенниса Украины пишет, что третья ракетка Украины не сможет принять участие в матче Кубка Федерации против США.
"Федерация тенниса сообщает, что Марта Костюк отказалась от участия в матче Кубка Билли Джин Кинг против Соединенных Штатов Америки. За сборную выступит Даяна Ястремская, которая в очень короткий период смогла изменить свои планы и согласилась выступить за сборную в этих условиях. Мы очень благодарны Даяне и ее семье за невероятную гражданскую позицию и всю гуманитарную работу, проводимую ее фондом "Действие" для одесситов!" - говорится в заявлении ФТУ.
Напомним, что матч сборных Украины и США состоится 15-16 апреля в в Эшвиле.
Популярное сейчас
- Расслабляться не стоит: ВСУ опровергают информацию об изнеможении российской оккупационной армии
- Футболисты сборной США опозорились в матче с Мексикой и стали героями мемов
- Мундиаль без чемпиона Европы. Италия - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча
- Надаль пропустит около месяца из-за травмы
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала