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Леся Цуренко стартует со второго круга на турнире в Майами
Теннисистка сыграет с представительницей казахстана
Украинская теннисистка Леся Цуренко начнет выступление сразу со второго круга на турнире в Майами.
Она заменит во основной сетке 30-ю сеяную Маркету Вондроушову, которая снялась из-за вирусной болезни и таким образом начнет выступление сразу со второго круга. Украинка в шестой раз сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана. Счет личных встреч 3-2 в пользу казахской теннисистки.
Напомним, что Леся Цуренко в финале квалификации уступила в трех сетах Вере Звонаревой.
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Источник:БТУ
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