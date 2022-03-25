Леся Цуренко стартует со второго круга на турнире в Майами

Украинская теннисистка Леся Цуренко начнет выступление сразу со второго круга на турнире в Майами.

Она заменит во основной сетке 30-ю сеяную Маркету Вондроушову, которая снялась из-за вирусной болезни и таким образом начнет выступление сразу со второго круга. Украинка в шестой раз сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана. Счет личных встреч 3-2 в пользу казахской теннисистки.

Напомним, что Леся Цуренко в финале квалификации уступила в трех сетах Вере Звонаревой.