16-летняя чешская теннисистка сенсационно обыграла Элизе Мертенс

16-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова впервые в карьере вышла в третий круг турнира категории WTA-1000.

Теннисистка в трёх сетах обыграла 24-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс во втором круге соревнований в Майами (США).

Линда Фрухвиртова - Элисе Мертенс 7:5, 2:6, 6:1

Встреча продлилась 2 часа. Фрухвиртова 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала все 4 брейк-пойнта из 4. На счету Мертенс — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 7 использованных брейк-пойнтов из 11.