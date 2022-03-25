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16-летняя чешская теннисистка сенсационно обыграла Элизе Мертенс
Неожиданный поворот
16-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова впервые в карьере вышла в третий круг турнира категории WTA-1000.
Теннисистка в трёх сетах обыграла 24-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс во втором круге соревнований в Майами (США).
Линда Фрухвиртова - Элисе Мертенс 7:5, 2:6, 6:1
Встреча продлилась 2 часа. Фрухвиртова 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала все 4 брейк-пойнта из 4. На счету Мертенс — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 7 использованных брейк-пойнтов из 11.
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