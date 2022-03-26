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Майами 2022. Калинина проходит Киз, Цуренко прекращает борьбу

Теннис
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Хороший результат Ангелины

Майами 2022. Калинина проходит Киз, Цуренко прекращает борьбу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №51) обыграла американку Мэдисон Киз (WTA №26) во втором круге турнира WTA1000 Miami Open.

Счет встречи 2-1 (3:6, 6:3, 6:4) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 0 подач на вылет, 5 двойных ошибок и 3 из 4 реализованных брейк-пойнтов. Матч продолжался 1 час 56 минут.

В следующем круге наша соотечественница сыграет против Беатрис Хаддад Майи.

Еще одна представительница Украины Леся Цуренко (WTA №135) проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (WTA №47).

Счет встречи 1-2 (3:6, 6:4, 5:7) не в пользу нашей спортсменки, в активе которой 0 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Цуренко попала в основную сетку как лакилузер и получила возможность сыграть во втором круге. Матч длился 2 часа 55 минут.

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В статье: Леся Цуренко Ангелина Калинина
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