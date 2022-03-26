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ATP. Девятая ракетка мира Оже-Алиассим проиграл 48 ракетке мира

Теннис
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Также проиграл Энди Маррей

ATP. Девятая ракетка мира Оже-Алиассим проиграл 48 ракетке мира

Фото: HBW News

UA-Футбол
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Маями (ATP), прошли матчи второго круга турнира. Даниил Медведев обыграл Энди Маррея, трехкратного победителя турнира Большого шлема. Также свой матч проиграл девятая ракетка мира Феликс Оже-Алиассим, уступив Миомиру Кецмановичу, 48 ракетке мира.

Открытые корты, хард.

Результаты матчей второго круга:

Даниил Медведев (-) - Энди Маррей (Великобритания)

6:4|6:2

Миомир Кецманович (Сербия) - Феликс Оже-Алиассим (Канада)

6:4|6:2

Педро Мартинес (Испания) - Кристиан Гарин (Чили)

7:6|6:2

Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Камил Майхжак (Польша)

6:3|6:3

Ёсихито Нисиока (Япония) - Дэниэл Эванс (Великобритания)

3:6|6:4|6:3

Хуберт Хуркач (Польша) - Артур Риндеркнех (Франция)

7:6|6:2

Алекс де Минор (Австралия) - Джордан Томпсон (Австралия)

6:2|6:3

Томми Пол (США) - Карен Хачанов (-)

6:4|3:6|7:6

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В статье: теннис Энди Маррей Феликс Оже Альяссим
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