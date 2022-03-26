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ATP. Девятая ракетка мира Оже-Алиассим проиграл 48 ракетке мира
Также проиграл Энди Маррей
Фото: HBW News
Маями (ATP), прошли матчи второго круга турнира. Даниил Медведев обыграл Энди Маррея, трехкратного победителя турнира Большого шлема. Также свой матч проиграл девятая ракетка мира Феликс Оже-Алиассим, уступив Миомиру Кецмановичу, 48 ракетке мира.
Открытые корты, хард.
Результаты матчей второго круга:
Даниил Медведев (-) - Энди Маррей (Великобритания)
6:4|6:2
Миомир Кецманович (Сербия) - Феликс Оже-Алиассим (Канада)
6:4|6:2
Педро Мартинес (Испания) - Кристиан Гарин (Чили)
7:6|6:2
Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Камил Майхжак (Польша)
6:3|6:3
Ёсихито Нисиока (Япония) - Дэниэл Эванс (Великобритания)
3:6|6:4|6:3
Хуберт Хуркач (Польша) - Артур Риндеркнех (Франция)
7:6|6:2
Алекс де Минор (Австралия) - Джордан Томпсон (Австралия)
6:2|6:3
Томми Пол (США) - Карен Хачанов (-)
6:4|3:6|7:6
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