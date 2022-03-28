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Серена Уильямс прокомментировала инцидент Уилла Смита с ведущим Оскара
На церемонии произошла драка
Американская теннисистка Серена Уильямс показала, как отреагировала на скандал, который произошёл на церемонии вручения кинопремии "Оскар". Американский актёр Уилл Смит, получивший "Оскар" за лучшую мужскую роль, ударил шоумена Криса Рока. Он со сцены начал шутить о супруге Смита, которая в последнее время из-за болезни теряла волосы. Актёр набросился на комика, а затем потребовал, чтобы тот перестал шутить про его жену.
Отметим, что Смит получил приз за роль в фильме "Король Ричард". Он сыграл Ричарда Уильямса, отца Серены и её сестры Венус Уильямс. Сами теннисистки также присутствовали на церемонии.
Serena Williams weighs in on her Insta story:#Oscars— Lukas Weese (@Weesesports) March 28, 2022
pic.twitter.com/XYXcZ4v7uY
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