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Серена Уильямс прокомментировала инцидент Уилла Смита с ведущим Оскара

Теннис
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На церемонии произошла драка

Серена Уильямс прокомментировала инцидент Уилла Смита с ведущим Оскара

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Американская теннисистка Серена Уильямс показала, как отреагировала на скандал, который произошёл на церемонии вручения кинопремии "Оскар". Американский актёр Уилл Смит, получивший "Оскар" за лучшую мужскую роль, ударил шоумена Криса Рока. Он со сцены начал шутить о супруге Смита, которая в последнее время из-за болезни теряла волосы. Актёр набросился на комика, а затем потребовал, чтобы тот перестал шутить про его жену.

Отметим, что Смит получил приз за роль в фильме "Король Ричард". Он сыграл Ричарда Уильямса, отца Серены и её сестры Венус Уильямс. Сами теннисистки также присутствовали на церемонии.

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В статье: Серена Уильямс
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