Кирьос: Весь негатив пожирал меня изнутри

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о психологическом состоянии. Он ранее успешно вышел в четвёртый круг турнира серии "Мастерс" в Майами (США). По словам австралийца, наконец он чувствует себя комфортно.

"Сейчас я нахожусь в мире с собой. Во время сложных ситуаций, когда на меня сваливается большое давление, во время брейковых очков, я смотрю на мою команду и нахожу мотивацию, поддержку.

Думаю, что ранее я играл в плохом психологическом состоянии, был в стрессе, негативные эмоции влияли. Я не мог справляться с давлением, не мог справляться с негативом. Когда каждый день на тебя сваливается весь этот негатив, бывает тяжело. Всё это пожирало меня изнутри.

Но сейчас я счастлив. У меня отличная девушка, мой лучший друг здесь, в Майами. Я играю в отличный теннис", — цитирует Кирьоса UbiTennis.