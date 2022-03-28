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Свитолина пропустит турнир WTA-500 в Чарльстоне
Элина решила не участвовать в турнире
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение пропустить грунтовый турнир WTA-500 в американском Чарльстоне, об этом пишет Sport.ua.
Свитолина заявлена на матчи сборной Украины с командой США в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Напомним, что он пройдет 15-16 апреля в Эшвиле на харде.
Турнир в Чарльстоне должен пройти с 4 по 10 апреля.
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