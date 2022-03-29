"Нужно немного отдохнуть". Элина Свитолина пропустит несколько ближайший турниров

Первая ракетка страны Элина Свитолина поделилась информацией о своем здоровье, заявив, что ей необходима небольшая пауза.

"Последние пару месяцев были тяжелыми не только морально, но и физически. Я долго мучилась со спиной. Боль не давала мне набрать свою лучшую форму. Помимо этого, я наблюдала с невыносимой болью в сердце за тем, что происходит на моей родине в Украине и с какой отвагой и мужеством наш украинский народ защищает нашу страну.

Это дало мне огромную мотивацию продолжать и бороться на корте. Теперь мое тело больше не может этого выдерживать, и мне нужно отдохнуть. Поэтому с грустью сообщаю, что я буду скучать по Кубку Федерации и по нескольким моим любимым турнирам в Европе. Но я уверена, скоро увидимся! Спасибо всем за поддержку в этот непростой период", - написала Свитолина в своих социальных сетях.

Таким образом Элина пропустит турниры в Чарльстоне и Штутгарте, а также не сыграет против сборной США.