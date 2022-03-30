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Леся Цуренко: После худшего месяца в моей жизни — постоянные головные боли
Теннисистка высказалась о войне с Украиной
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала новую запись на своей странице в социальной сети "Твиттер".
"После худшего месяца в моей жизни — постоянные головные боли, панические атаки, чувство вины из-за войны в Украине — я столкнулась с новым вызовом. Мне как жительнице Киева некуда идти.
Сейчас у каждого украинца своя история кошмара. Куда мне идти?" — написала Леся Цуренко.
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