Леся Цуренко: После худшего месяца в моей жизни — постоянные головные боли

Украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала новую запись на своей странице в социальной сети "Твиттер".

"После худшего месяца в моей жизни — постоянные головные боли, панические атаки, чувство вины из-за войны в Украине — я столкнулась с новым вызовом. Мне как жительнице Киева некуда идти.

Сейчас у каждого украинца своя история кошмара. Куда мне идти?" — написала Леся Цуренко.