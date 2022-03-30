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Леся Цуренко: После худшего месяца в моей жизни — постоянные головные боли

Теннис
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Теннисистка высказалась о войне с Украиной

Леся Цуренко: После худшего месяца в моей жизни — постоянные головные боли

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала новую запись на своей странице в социальной сети "Твиттер".

"После худшего месяца в моей жизни — постоянные головные боли, панические атаки, чувство вины из-за войны в Украине — я столкнулась с новым вызовом. Мне как жительнице Киева некуда идти.

Сейчас у каждого украинца своя история кошмара. Куда мне идти?" — написала Леся Цуренко.

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В статье: Леся Цуренко
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