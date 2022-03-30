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Снигур легко справилась с Берфой Ченгиз и вышла в третий круг турнира в Круасси-Бобур

Теннис
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Украинка не испытала проблем

Снигур легко справилась с Берфой Ченгиз и вышла в третий круг турнира в Круасси-Бобур

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур прошла в следующий круг 60-тысячника ITF, который проходит во Франции.

В втором раунде украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла победительницу квалификации Берфу Ченгиз из Турции.

Круасси-Бобур. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Берфа Ченгиз (Турция) – 6:0, 7:6(3)

Соперницей Снигур в третьем круге станет Диана Марцинкевич из Латвии или Леолья Жанжан из Франции.

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В статье: Дарья Снигур
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