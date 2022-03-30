Снигур легко справилась с Берфой Ченгиз и вышла в третий круг турнира в Круасси-Бобур

Украинская теннисистка Дарья Снигур прошла в следующий круг 60-тысячника ITF, который проходит во Франции.

В втором раунде украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла победительницу квалификации Берфу Ченгиз из Турции.

Круасси-Бобур. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Берфа Ченгиз (Турция) – 6:0, 7:6(3)

Соперницей Снигур в третьем круге станет Диана Марцинкевич из Латвии или Леолья Жанжан из Франции.