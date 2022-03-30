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Снигур легко справилась с Берфой Ченгиз и вышла в третий круг турнира в Круасси-Бобур
Украинка не испытала проблем
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Дарья Снигур прошла в следующий круг 60-тысячника ITF, который проходит во Франции.
В втором раунде украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла победительницу квалификации Берфу Ченгиз из Турции.
Круасси-Бобур. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Берфа Ченгиз (Турция) – 6:0, 7:6(3)
Соперницей Снигур в третьем круге станет Диана Марцинкевич из Латвии или Леолья Жанжан из Франции.
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