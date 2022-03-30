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Илья Марченко уступил на старте турнира во Франции
Украинцу не удалось переиграть представителя Британии
Украинский теннисист Илья Марченко не смог выйти во второй круг на "челленджере" во Франции.
Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) 3:6, 6:7(3)
Матч продлился 1 час и 37 минут. За это время Марченко записал на свой счет 8 эйсов, допустил 5 двойных ошибок не смог реализовать единственный заработанный брейк-поинт. Британский теннисист 6 раз подал навылет, 2 раза ошибся при подаче и сделал один брейк.
Для 20-летнего Джека Дрэйпера эта победа в этом году стала уже 19-й матч.
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