Илья Марченко уступил на старте турнира во Франции

Украинский теннисист Илья Марченко не смог выйти во второй круг на "челленджере" во Франции.

Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) 3:6, 6:7(3)

Матч продлился 1 час и 37 минут. За это время Марченко записал на свой счет 8 эйсов, допустил 5 двойных ошибок не смог реализовать единственный заработанный брейк-поинт. Британский теннисист 6 раз подал навылет, 2 раза ошибся при подаче и сделал один брейк.

Для 20-летнего Джека Дрэйпера эта победа в этом году стала уже 19-й матч.