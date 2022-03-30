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Доминик Тим заразился коронавирусом в первом же матче после возвращения на корт
Игрок отправится на карантин
Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим заразился коронавирусом.
Напомним, что Тим провёл первый официальный матч за 9 месяцев.
"Похоже, в последнее время срок годности хороших новостей для меня недолог… Вчера вечером после ужина я почувствовал себя плохо, провёл ночь в таком состоянии. Утром после появления лёгких симптомов я сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.
Теперь я должен ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация. Буду держать вас в курсе. Заранее благодарю вас за поддержку!" — обратился к фанатам Тим в своих социальных сетях.
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