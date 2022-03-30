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Пятая ракетка мира Паула Падоса покидает Miami Open
Она получила травму
фото - rolandgarros.com
На турнире WTA1000 в США прошёл ещё один четвертьфинальный матч, в котором Джессика Пегула обыграла Паулу Бадосу.
Miami Open. 30 марта. Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 16) - Паула Бадоса (Испания, 5) 4:1 (отказ)
После пятого гейма испанка вызвала на корт физио и после короткого разговора с ней приняла решение сняться с матча. На корте теннисистки провели меньше 20 минут игрового времени.
Следующая соперница теннисистки определится по итогам встречи между Петрой Квитовой и Игой Швёнтек.
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