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Пятая ракетка мира Паула Падоса покидает Miami Open

Теннис
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Она получила травму

Пятая ракетка мира Паула Падоса покидает Miami Open

фото - rolandgarros.com

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На турнире WTA1000 в США прошёл ещё один четвертьфинальный матч, в котором Джессика Пегула обыграла Паулу Бадосу.

Miami Open. 30 марта. Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 16) - Паула Бадоса (Испания, 5) 4:1 (отказ)

После пятого гейма испанка вызвала на корт физио и после короткого разговора с ней приняла решение сняться с матча. На корте теннисистки провели меньше 20 минут игрового времени.

Следующая соперница теннисистки определится по итогам встречи между Петрой Квитовой и Игой Швёнтек.

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В статье: Паула Бадоса Гиберт Джессика Пегула
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