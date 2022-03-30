Пятая ракетка мира Паула Падоса покидает Miami Open

На турнире WTA1000 в США прошёл ещё один четвертьфинальный матч, в котором Джессика Пегула обыграла Паулу Бадосу.

Miami Open. 30 марта. Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 16) - Паула Бадоса (Испания, 5) 4:1 (отказ)

После пятого гейма испанка вызвала на корт физио и после короткого разговора с ней приняла решение сняться с матча. На корте теннисистки провели меньше 20 минут игрового времени.

Следующая соперница теннисистки определится по итогам встречи между Петрой Квитовой и Игой Швёнтек.